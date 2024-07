Catania, aeroporto in tilt per il crash informatico: ritardi e sei voli cancellati (e la soluzione non è vicina)

Catania

Il problema globale ai sistemi Microsoft ha creato disagi gravi anche a Palermo e negli altri aeroporti siciliani

Giornata campale anche negli aeroporti siciliani dove in queste ore si sta cercando di tornare alla normalità dopo il guasto informatico che ha interessato le piattaforme Microsoft a livello globale.

La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania e Comiso stamattina ha spiegato a causa di un guasto sui sistemi di alcune compagnie aeree, «potrebbero verificarsi difficoltà operative, rallentamenti nelle operazioni di accettazione e disservizi per i passeggeri». Prima che si venisse a capo del problema, comunque non risolvibile in poco tempo.