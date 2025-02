Catania, aggredite e picchiate due maestre del comprensivo Petrarca: sono stati i genitori di un’alunna

l'indagine

Una delle due docenti è finita in ospedale. Indagano i carabinieri

Due maestre dell’Istituto comprensivo statale Francesco Petrarca di Catania sono state aggredite a Catania e una delle docenti è finita in ospedale. Il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, già ieri ha chiamato il dirigente scolastico Giuseppe Sebastian Adonia «e attraverso lui – dice – ho manifestato la mia solidarietà e vicinanza alle docenti». Ad aggredire le insegnanti sarebbero stati i genitori di un’alunna.

«Dal 2024 – aggiunge – sono operative le nuove misure a contrasto della violenza contro il personale scolastico fortemente volute dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in seguito all’allarmante aumento di episodi di violenza a danno di insegnanti e del personale scolastico, accaduti nelle scuole anche durante lo svolgimento delle lezioni. Una riforma che inasprisce le pene per tali tipi di aggressioni. Seguiremo da vicino e con attenzione lo svolgimento delle indagini» condotte dai carabinieri.

E il sindaco Enrico Trantino e l’assessore alle politiche scolastiche Andrea Guzzardi hanno espresso “la più ferma condanna e vicinanza dell’Amministrazione comunale alle maestre di scuola primaria coinvolte, che abbiamo già contattato per sincerarsi delle loro condizioni. La sicurezza di studenti e personale scolastico -hanno aggiunto Trantino e Guzzardi- è una priorità assoluta, e in quell’istituto stiamo concretamente operando per garantire un ambiente di apprendimento sereno e protetto e collaborare con la scuola e le forze dell’ordine per prevenire ulteriori episodi di violenza. Per fronteggiare l’allarmante situazione del plesso di via Pantelleria -hanno evidenziato- abbiamo già avviato un programma di interventi finalizzato a migliorare la sicurezza e la funzionalità della struttura. Una riqualificazione strutturale che prevede anche l’attivazione di servizi pomeridiani offrendo così ai ragazzi opportunità di crescita e arricchimento extrascolastico, come le attività sportive e sociali”.