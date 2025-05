Catania Air Show, le Frecce Tricolori sono arrivate a Sigonella. Bagno di folla per i piloti

L'evento

All’Aeroporto dell'Aeronautica militare di Sigonella migliaia di visitatori hanno assistito alla mostra statica organizzata in attesa dello spettacolo di domenica 4 al Lungomare

Le Frecce Tricolori sono arrivate a Catania. È stata una giornata di festa, emozione e orgoglio quella vissuta oggi all’Aeroporto dell’Aeronautica militare di Sigonella, dove migliaia di visitatori hanno assistito alla mostra statica organizzata in attesa del Catania Air Show 2025 di domenica 4 al Lungomare, il grande evento organizzato dall’Aero Club di Catania con il patrocinio dell’Aeronautica Militare e del Comune di Catania.

Ma anche lo spettacolo di oggi è stato piuttosto raro: in migliaia hanno avuto la possibilità di ammirare da vicino alcuni tra i più avanzati velivoli in dotazione all’Italia e incontrare i protagonisti del volo acrobatico di domenica.

In esposizione statica, due gioielli dell’aviazione militare italiana: l’Eurofighter EF2000, caccia intercettore di ultima generazione, e il P72A, sofisticata piattaforma per missioni di pattugliamento marittimo, sorveglianza e intelligence. Ma l’attenzione del pubblico è stata rapita soprattutto dalla presenza della Pattuglia Acrobatica Nazionale, le Frecce Tricolori, con dieci MB-339 schierati in perfetta formazione, pronti per le prove generali e per lo spettacolo in programma domenica sul Lungomare di Catania.

I presenti hanno potuto incontrare i piloti, raccogliere autografi e scattare foto, vivendo un’esperienza ravvicinata con il mondo dell’aeronautica militare. Tra loro anche il comandante delle Frecce Tricolori, tenente colonnello pilota Franco Paolo Marocco del 313º gruppo addestramento acrobatico: “Oggi siamo interpreti della pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica Militare. È la prima volta in assoluto che le Frecce Tricolori si esibiscono qui a Catania. Lo spettacolo riunirà l’italianità dell’arte, della musica, e dunque, anche dello spettacolo. Non è solo tecnicismo. Il lungomare di Catania, con le bellezze naturali che offre, aggiungerà un altro tocco meraviglioso”.

Il colonnello Stefano Spreafico, comandante del 41° Stormo dell’aeroporto di Sigonella, ha evidenziato il “grande piacere nell’avere accolto l’invito del sindaco a supportare la manifestazione aerea di Catania.

Sarà l’occasione per poter far vedere ai presenti le capacità che l’Aeronautica è in grado di esprimere: la puntualità, la precisione, l’organizzazione. E oggi è invece l’occasione di scoprire anche tanti velivoli. Viviamo orgogliosamente in questo territorio”.

Il capitano Antonello Calabrese, coordinatore militare del Catania Air Show, ha descritto l’evento come “l’occasione per avviare le prime predisposizioni logistiche, prima del grande show domenicale, ma anche un incontro speciale tra l’Aeronautica, gli appassionati del volo e curiosi di ogni età. Lo sguardo dei bambini, felici di vedere qualcosa di straordinario che l’Aeronautica mette a disposizione di tutti, ci ripaga di ogni sforzo”.