Catania, al Policlinico San Marco i primi interventi con l’elettroporazione cardiaca per curare le aritmie

salute

La nuova tecnica introdotta di recente: già trattati i primi pazienti

Il reparto di Cardiologia dell’azienda ospedaliera universitaria Policlinico Gaspare Rodolico – San Marco di Catania si arricchisce di un nuovo trattamento diretto ai pazienti che soffrono di aritmie atriali e che non rispondono alle terapie farmacologiche o sono a rischio di complicanze: l’elettroporazione cardiaca, una procedura mininvasiva di ablazione altamente innovativa introdotta di recente in molti ospedali italiani, ma non ancora utilizzata nel territorio. I primi interventi sono stati eseguiti con successo e i pazienti sono rientri a casa poche ore dopo.

L’équipe dell’Unità operativa complessa di Cardiologia, diretta da Davide Capodanno, era composta dai cardiologi Daniela Dugo, Paolo Zappulla e Angelo Di Grazia, dall’anestesista Luca Vitale, con la presenza e supervisione fuori dal campo operatorio al poligrafo di Valeria Calvi, professoressa associata di Malattie dell’apparato cardiovascolare, e di Stefano Bordignon, elettrofisiologo di fama internazionale giunto da Francoforte su invito dei cardiologi etnei per assistere al primo degli interventi. Il nuovo sistema si aggiunge a quelli già presenti nel portfolio aziendale, in particolare la radiofrequenza e il pallone crio, ovvero il trattamento a freddo.