Catania, appello del comitato cittadino Vulcania: «Siamo esasperati per gli schiamazzi notturni»

L'appello

Chiesti maggiori controlli della polizia municipale in piazza Aldo Moro

Il comitato cittadino Vulcania è stato chiamato stamattina dai cittadini residenti di Piazza Aldo Moro e dintorni (Quartiere Borgo-Sanzio di Catania) per far fronte a un problema che continua a persistere, nonostante siano avvenute molteplici segnalazioni dagli stessi. Gruppi di ragazzi che si ritrovano a tarda sera nell’area verde del Parco Aldo Moro creando disturbo della quiete pubblica. I residenti non hanno quindi potuto far altro che segnalare il problema alla Polizia municipale.

Sono arrabbiati i cittadini del quartiere, pretendono che a loro venga restituito un diritto elementare, la possibilità di dormire in pace, senza gli schiamazzi del popolo della notte.

Dichiarazioni di alcuni residenti della zona: “Basta rumori notturni fortissimo disagio nel campo di canestro. Non è più tollerabile il rumore che fanno le persone che giocano di notte. Il canestro deve essere tolto perché non è una zona di divertimento, qui le persone abitano e la notte vogliono dormire. Ci sono molti di noi svegli in balcone in attesa dell’arrivo della polizia. È scesa gente in piazza ad urlare ed è arrivata la polizia. E’ un atteggiamento di estrema inciviltà disturbare la quiete notturna non solo di sabato sera ma anche in settimana. I cittadini continuano a subire quello che, a mio avviso, è un vero e proprio sopruso”.