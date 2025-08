Catania, approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento sui rifiuti

Deciso all'unanimità

Tra gli elementi principali vi è l’adozione estesa e sistematica del sistema di raccolta domiciliare "porta a porta", articolato per zone e tipologie di rifiuto

Il consiglio comunale presieduto dal vicepresidente Riccardo Pellegrino all’unanimità dei 28 presenti ha approvato il nuovo Regolamento per la gestione dei rifiuti, l’igiene urbana e il decoro, un atto fondamentale che disciplina in modo integrato e aggiornato le modalità di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, nell’ottica della sostenibilità ambientale, della trasparenza e della partecipazione civica. Il regolamento, illustrato in aula dall’assessore all’ecologia e ambiente Massimo Pesce, definisce ruoli, competenze, obblighi e diritti di cittadini, imprese e soggetto gestore, ponendo al centro il principio del «chi inquina paga» e la responsabilizzazione di tutte le utenze.