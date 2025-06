Catania, Arci sbarrato alla Plaia: lidi e spiaggia libera n° 3 prossimi all’apertura

Balneare

L’estate 2025 sembra poter iniziare: «Siamo in procinto di aprire la spiaggia libera numero tre e il solarium di San Giovanni li Cuti – assicura a La Sicilia l’assessore al Mare Andrea Guzzardi –, le altre spiagge libere e il solarium al Nautico apriranno entro i primi 15 giorni di giugno. Salvo intoppi vari».Parlando di Plaia, è stata realizzata dalla Sidra la “soglia di tracimazione” del canale Arci all’altezza della Ss 114, entro due giorni il flusso verso il mare si esaurirà e i lidi avvieranno la sistemazione dell’arenile in tempo per l’apertura, prevista il 6 giugno. Quest’anno si è aggiunto anche un telo di plastica per rendere la soglia più resistente, «ma – è l’avvertenza di Mario Di Mulo, presidente della Sidra – la soglia c’è finché le pompe lo sostengono idraulicamente».

Tradotto: in caso di sversamenti anomali da parte delle aziende autorizzate allo scarico alla zona industriale, o di eventi meteo inaspettati, non è detto che le pompe, che rilanciano l’acqua al depuratore, riescano a mantenere il livello al di sotto della soglia. Né che la stessa regga. «Abbiamo argilla di riserva – assicura Di Mulo – e ci atterremo comunque all’ordinanza», cioè l’ordinanza sindacale del 30 aprile 2025 che disponeva la realizzazione della soglia per «pubblica incolumità».«Stiamo facendo tutto ciò che possiamo per la cittadinanza – ha aggiunto il presidente – lavorando senza sosta insieme con tutti i nostri operatori», e il risultato di certo si vede. A vedersi e “sentirsi” (intendendo l’olezzo) è però anche la qualità delle acque del canale Arci: sono davvero depurate, requisito essenziale per l’autorizzazione allo scarico? È l’eterno problema. A quando una vera linea industriale al depuratore di Pantano d’Arci, per agevolare pure il riuso delle acque depurate come la Ue (e il buon senso) impone? Considerato l’imminente – tra circa dieci mesi – subentro di Sie a Sidra quale gestore del servizio idrico integrato, si dovrà ancora attendere per una risposta.