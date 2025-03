Catania, arcivescovo Renna sulla povertà: «Salari insufficienti, tante situazioni preoccupanti»

Chiesa

Stamane l'incontro con la stampa nel porto del capoluogo etneo, dove l'altro prelato ha guidato la "Via Crucis dei Lavoratori" organizzata dall’Arcidiocesi

«Condividiamo quelle che sono le ansie, le speranze del mondo del lavoro soprattutto dopo le notizie apparse sui giornali ieri che ci dicono che c’è un aumento della povertà: un italiano su quattro rischia di scendere nella deriva della povertà per salari insufficienti che vengono resi tali dall’aumento dell’inflazione. Occorrono politiche che possano allineare gli stipendi, che possano far avere in tempo i contributi statali per i pagamenti, che tante volte non arrivano in tempo, e politiche che possano contenere il peso delle bollette».