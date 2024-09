Catania, Arnas Garibaldi: Mario Sapienza è il nuovo direttore sanitario

sanità

Presentato stamattina ai dipendenti

Mauro Sapienza è il nuovo direttore sanitario dell’Arnas Garibaldi di Catania. Stamattina è avvenuta la presentazione ai dipendenti dell’azienda ospedaliera. In una nota l’Arnas sottolinea che con l’arrivo di Sapienza «si definisce la Direzione strategica che dovrà guidare l’Azienda nei prossimi anni, affidata alla responsabilità di Giuseppe Giammanco, direttore generale ormai da qualche mese, con la direzione amministrativa di Giovanni Annino.

Medico specializzato in Medicina Interna, Malattie Infettive e Malattie del fegato, Sapienza è alla sua prima esperienza come direttore sanitario, ma presenta un percorso curriculare di particolare rilievo con un’attività ultra-ventennale maturata nella gestione di strutture complesse nonché un intenso iter formativo, di docenza e di ricerca.