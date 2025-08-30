Catania, arrestato il 37enne etiope che ha accoltellato a morte Alessandro Indurre: si stava lavando in una fontanella pubblica

dopo l'omicidio

Quando i carabinieri lo hanno trovato era ancora sporco di sangue

E’ stato arrestato in flagranza differita per omicidio volontario aggravato il 37enne etiope accusato di avere ucciso con colpi di arma da taglio il 40enne catanese Alessandro Indurre davanti a un parcheggio di un supermercato nel centrale corso Sicilia a Catania, dove l’indagato svolgeva l’attività illegale di posteggiatore abusivo.

L’interrogatorio

Il provvedimento è stato emesso da carabinieri e polizia che hanno portato l’uomo in carcere, dove domani sarà interrogato dal procuratore aggiunto Fabio Scavone e dalla sostituta Martina Nunziata Bonfiglio, magistrati titolari dell’inchiesta che hanno coordinato le indagini.

L’arresto

Secondo quanto si è appreso il 37enne è stato trovato ancora sporco di sangue mentre tentava di pulirsi, lavandosi con l’acqua di una fontanella pubblica. Agli investigatori avrebbe ammesso subito di essere lui l’autore del delitto, senza fornire il movente.

Il movente