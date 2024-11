Catania, arriva il contratto Assaeroporti per i dipendenti Sac Service. L’annuncio di Uiltrasporti

L'accordo

Per il coordinatore regionale del trasporto aere Antonio Oranges «il contratto di categoria darà maggiore tutela e una prospettiva retributiva più dignitosa»

«Finalmente il contratto di categoria ai lavoratori aeroportuali della Sac Service». Lo scrive Antonio Oranges Coordinatore Regionale Sicilia Trasporto Aereo Uiltrasporti commentando quanto avvenuto ieri, 22 novembre, presso gli uffici amministrativi della Sac, nell’aeroporto Fontanarossa di Catania alla presenza di delle Rsa aziendali. «Si è data una nuova prospettiva ai dipendenti della società», comenta ancora il sindacalista, che esprime «soddisfazione in merito all’accordo raggiunto e siglato con l’azienda, ribadendo che questo non è un punto di arrivo, bensì un punto di inizio e di valorizzazione per i lavoratori della Sac Service, che finalmente vedono riconosciuti i loro diritti».