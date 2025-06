Catania, arriva il “no” finale al porto dei privati nella Scogliera d’Armisi

Il progetto

A 22 anni dalla presentazione della proposta originaria c’è la risposta del Comune. L’idea "gemella" dell’Autorità portuale va avanti

Parere negativo. Anche se ci sono voluti 22 anni per averlo. La Tood’s srl non ha avuto il placet del Comune di Catania per realizzare un porticciolo turistico sotto alla Scogliera d’armisi, tra l’attuale confine del porto etneo (cioè il molo di Levante) e la stazione centrale. Non significa, beninteso, che in quell’area non si costruirà nulla. Significa soltanto che il progetto presentato dai privati viene adesso stoppato dal municipio. L’iter per il progetto pubblico, cioè quello dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale (che vuole realizzare una cosa molto simile), prosegue per la sua strada.Il 12 giugno due provvedimenti successivi, uno del sindaco e un altro della direzione Lavori pubblici, chiudono di fatto una conferenza dei servizi che sembrava volere durare all’infinito. «Vista l’assenza della Via (Valutazione d’impatto ambientale, ndr), come più volte evidenziato dai partecipanti nel corso della conferenza – si legge nei documenti – nonché visti i pareri dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, nonché della direzione Urbanistica del Comune di Catania, di Rfi (Rete ferroviaria italiana, ndr), che esprimono parere negativo», il municipio si accoda.