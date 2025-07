Catania, auto del Comune sulle strisce “virale” sui social. Il sindaco: “Mi mandate la foto in chiaro?”

Il siparietto online

La richiesta sulla pagina Facebook "Inciviltà a Catania"

In un periodo di inasprimento dei controlli stradali, grazie anche all’arrivo negli ultimi mesi di 80 nuovi vigili urbani, la pubblicazione di una foto di un’auto del Comune di Catania in sosta sulle strisce pedonali diventa una notizia. A pubblicarla, nel pomeriggio del 30 giugno, la seguitissima pagina Facebook “Inciviltà a Catania”.

Centinaia le condivisioni e i commenti indignati, anche a commento del testo sopra le righe a corredo degli scatti fatti nella parte Nord di via Caronda, a pochi metri da un apprezzato bar gelateria: “Posteggio da manuale dagli amici del Comune di Catania. Intervento giustificato da qualche emergenza tipo a scacciata ndo funnu”.

E tra i commentatori spunta anche il sindaco di Catania Enrico Trantino. Il primo cittadino chiede “Posso avere la foto in chiaro in privato o a segreteria.sindaco@comune.catania.it?”. Una richiesta, dovuta alla copertura della targa nello scatto pubblicato sui social, che presuppone provvedimenti da prendere nei confronti del dipendente comunale autore del “posteggio creativo”. E che ha scatenato altre reazioni piccate. Tra queste da segnalare quella di Alessandro Gatta, che si rivolge al sindaco col nome di battesimo: “Enrico, ora basta, ogni decenza raggiunge il ridicolo, queste arroganze, questo sentirsi sopra la legge, non sono più accettabili. Critichiamo una parte dei catanesi, ma come più volte scritto non si salva nessuno. È diventato un atteggiamento comune di tutti, dai vigili urbani agli impiegati del comune una arroganza da “Cancello”.Per questo motivo il CANCELLO va tolto, perché crea degrado mentale, manda un messaggio di prepotenza. Questi impiegati vanno sanzionati, non sussiste emergenza non essendo forze dell’ordine od avendo un nulla osta del sindaco di parcheggiare a capocchia”.