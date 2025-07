Catania, avviate le procedure con fondi Ue per il nuovo parcheggio multipiano in via Sturzo

Amts e Comune

Il prevede prevede posti per circa 300 veicoli, di fatto più che triplicando l’attuale disponibilità

La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Enrico Trantino, ha approvato, su proposta dell’assessore alle Politiche comunitarie e ai Lavori pubblici Sergio Parisi, lo schema di convenzione con cui il Comune di Catania individua l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. (AMTS) quale soggetto attuatore del progetto per la realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano nell’area attualmente occupata dal parcheggio a raso di via Luigi Sturzo. L’intervento, dal valore complessivo di 6,5 milioni di euro, sarà finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, nell’ambito dell’Accordo per la Coesione della Regione Siciliana.

L’intervento, reso urgente dalle condizioni attuali dell’area e dalle carenze infrastrutturali legate alla mobilità urbana, sarà gestito direttamente da AMTS, in qualità di società in house del Comune, cui spetterà il compito di progettare, appaltare e monitorare i lavori, oltre a gestire in futuro la struttura nell’ambito dei servizi pubblici di sosta e mobilità. Il progetto prevede la costruzione di un parcheggio multipiano su terreno già nella disponibilità della stessa AMTS, destinato ad accogliere un numero considerevole di veicoli, circa 300, di fatto più che triplicando l’attuale disponibilità, alleggerendo il traffico veicolare di superficie e favorendo l’intermodalità.

«Il nuovo parcheggio multipiano – ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino – rappresenta un tassello importante nella riqualificazione urbana e nella riorganizzazione della mobilità del centro cittadino. L’attuale area a raso, come evidente anche dalle foto, non è più adeguata a soddisfare le esigenze di una città moderna. Questo progetto rientra in una visione più ampia di recupero e valorizzazione degli spazi, con un impatto diretto sulla vivibilità e sul decoro urbano e creare valide alternative all’utilizzo delle auto nel centro storico».

L’assessore Sergio Parisi ha sottolineato come «la sinergia tra Comune e AMTS consenta di accelerare l’attuazione di un’opera strategica, non solo per l’offerta di sosta ma anche per la promozione di una mobilità più sostenibile. I fondi del FSC ci permettono di intervenire in maniera concreta e strutturale, affrontando una criticità storica con una soluzione moderna, funzionale e in linea con i principi europei di sostenibilità e coesione territoriale».