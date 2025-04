Catania: avvocato riceve busta anonima con un articolo sull’omicidio Famà

Una busta con scribacchiato nome e cognome del destinatario con relativo indirizzo e all’interno una copia del ritaglio del quotidiano La Sicilia con un articolo del 2019 riferente al delitto di Serafino Famà, avvocato catanese ucciso dalla mafia il 9 novembre 1995. Il titolo del pezzo (nella foto) è «Catania, 24 anni fa l’omicidio Famà: l’avvocato che non si piegò ai boss». La missiva è stata inviata a uno studio legale catanese. L’episodio è inquietante proprio perché il destinatario è un avvocato del foro etneo. La scoperta il legale l’ha fatta nei giorni scorsi: stava, come ogni giorno, controllando la posta quando si è accorto della strana busta. E l’ha aperta per vedere il contenuto. Oltre alla fotocopia con l’articolo che risale a 11 anni fa, che parla del movente che spinse un boss dei Laudani a ordinare ai sicari di uccidere Serafino Famà, non c’era nient’altro. Nessuna epistola con minacce esplicite o intimidazioni.Uno scherzo? Se fosse così, sarebbe davvero di cattivo gusto. Ma il chiaro riferimento all’omicidio di una persona che svolge la stessa professione del destinatario della lettera appare molto di più un messaggio intimidatorio. Ma saranno gli investigatori a trovare la giusta chiave di lettura.

La scelta di scaricare dal quotidiano La Sicilia proprio quest’articolo, con quel titolo, mette i brividi. Bene è che ci sia un’inchiesta che possa chiarire ogni cosa.L’avvocato, infatti, ha preso la busta e l’ha portata dritta ai carabinieri per sporgere denuncia a carico di ignoti, visto che non c’è alcuna firma. Un esposto dettagliato quello che ha affidato ai militari che ora condurranno le indagini al fine di individuare l’autore.Della lettera anonima con il ritaglio dell’articolo sull’omicidio Famà pervenuta all’avvocato è stato informato anche il presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Catania, Ninni Distefano. «Una notizia – afferma – che preoccupa il nostro Coa e tutto il foro di Catania: siamo vicini e solidali al collega e a tutti i colleghi di fronte alla violenza e alle minacce. Come Ordine saremo vigili e faremo quadrato attorno agli avvocati catanesi, terremo alta la guardia per la difesa della professione».Serafino Famà tenne la schiena dritta e non tradì la toga che indossava. Un mafioso, come lui stesso raccontò quando diventò collaboratore di giustizia, non accettò questa fermezza e firmò la sua condanna a morte. Il delitto avvenne di sera: l’avvocato era con un collega e stava dirigendosi verso il piazzale Sanzio dove teneva la macchina parcheggiata. I killer gli spararono e poi scapparono. La ferita, con questa busta anonima, è come se si fosse riaperta.La.Dis.