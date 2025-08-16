Catania calcio, in 22 alla corte di Toscano per il match contro il Crotone: ecco chi rimane in infermeria

Coppa Italia serie c

La partita è prevista domani allo stadio Ezio Scida

Per il match con il Crotone, in programma domani alle 21 allo stadio “Ezio Scida” e valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2025/2026, il tecnico del Catania, Toscano, ha convocato ventidue calciatori.

In vista della gara, sono indisponibili: Stoppa e Luperini, alle prese con i postumi di contusioni; Rolfini, a causa di una distrazione muscolare; Di Tacchio, che ha riportato un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro; Forti, a riposo dopo un’infrazione a un dito del piede; Frisenna, che ha completato la fase di riatletizzazione e nell’arco della prossima settimana sosterrà i primi test in gruppo. D’Ausilio è attualmente impegnato nello svolgimento di un programma individuale, finalizzato al recupero della piena condizione.

Gli atleti a disposizione: 1 Klāvs Bethers; 3 Alessandro Celli; 4 Salvatore Aloi; 6 Andrea Allegretto; 7 Kaleb Joel Jiménez Castillo; 10 Emmanuele Pio Cicerelli; 15 Matteo Di Gennaro; 16 Alessandro Quaini; 19 Alessandro Raimo; 20 Daniele Donnarumma; 22 Gianmarco Bottaro; 23 Gabriel Antonio Lunetta; 24 Tiago Matías Casasola; 30 Andrea Corbari; 32 Francesco Forte; 40 Nicolò Ortoli; 41 Matias Francesco Giardina; 57 Andrea Dini; 68 Mario Ierardi; 71 Filippo D’Andrea; 73 Simone Pieraccini e 77 Manuel Martic.