Catania, caos in Consiglio per il Dup. M5S e Pd: «Messe a nudo le fragilità dell’amministrazione»

La nota

«Sorprendente e allarmante che le critiche più feroci arrivino dalla stessa maggioranza», scrivono i consiglieri di opposizione alla giunta Trantino

Confusione sulle norme e toni accesi, sia tra i banchi dell’opposizione che della maggioranza ieri in Consiglio comunale a Catania per la trattazione del Dup, il Documento unico di programmazione. Una situazione stigmatizzata oggi dai consiglieri di opposizione del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle in una nota congiunta. «Se è normale che l’opposizione metta in luce le carenze dell’amministrazione – si legge nella nota – è sorprendente e allarmante che le critiche più feroci arrivino dalla stessa maggioranza. Ieri sera, praticamente ogni intervento ha demolito l’operato della giunta e delle direzioni, in alcuni casi con toni durissimi. Una frattura che evidenzia il profondo malcontento anche tra chi, fino a ieri, sosteneva il sindaco».

I consiglieri di opposizione parlano di «un clima di totale rottura rispetto alla seduta di appena quattro giorni fa, quando il Sindaco ha presentato la sua relazione annuale tra gli applausi di circostanza di una maggioranza visibilmente a disagio. Sembrava che Trantino parlasse di una città immaginaria, mentre molti interventi apparivano come forzate difese di un governo che ormai vacilla. Ieri, persino i più fedeli sostenitori del primo cittadino non hanno potuto ignorare la realtà. La maggioranza, ormai frammentata e disorientata, ha lanciato una chiara minaccia: il Dup potrebbe non passare. La pazienza è finita e la “strigliata” al governo cittadino è stata fragorosa, segno che l’amministrazione è in pieno caos».