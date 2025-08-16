Catania, chiosco-bar chiuso per 7 giorni: era ritrovo abituale dei pregiudicati. Ecco dove si trova

Polizia

Tra i clienti anche coloro i quali realizzano documenti falsi

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un chiosco-bar di via VI Aprile, ritenuto abituale ritrovo di pregiudicati. Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni ed è stato emesso dal Questore di Catania, secondo le prerogative previste dall’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notificato il provvedimento al gestore, dopo le diverse costanti azioni di controllo dell’esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, per tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico.