Catania, chiusa per 10 giorni la discoteca della Scogliera dopo la zuffa e le botte in pista

il caso

Il provvedimento del questore: le indagini della Polizia hanno ricostruito la vicenda

La Polizia di Catania ha disposto la sospensione temporanea delle autorizzazioni per la gestione della discoteca di uno stabilimento balneare situato nella zona della scogliera a Catania, a seguito di una rissa scoppiata all’interno durante una serata danzante.

Il provvedimento, emesso dal questore di Catania ha una durata di 10 giorni. L’episodio, avvenuto pochi giorni fa, ha visto l’intervento della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico a seguito della segnalazione di una rissa sulla pista da ballo. All’arrivo delle Forze dell’Ordine la situazione si era già ristabilita, ma successivamente un giovane ferito si è presentato in ospedale denunciando di essere stato aggredito in quelle stesse circostanze.

Le indagini, condotte attraverso l’analisi di filmati e testimonianze raccolte sul posto, hanno ricostruito che la rissa era nata per futili motivi. Gli addetti alla sicurezza erano intervenuti per sedare il parapiglia e avevano allontanato i coinvolti. Tuttavia, la vittima, colpita con calci e pugni al volto e al corpo, è stata accertata dai medici con contusioni e trauma cranico facciale.

Gli atti dell’intervento sono stati trasmessi alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, che ha curato la procedura per la sospensione. Il Questore ha deciso il provvedimento, sottolineando come il gestore del locale non si fosse premurato di verificare le condizioni del ferito prima del suo allontanamento. Tale mancanza ha costituito motivo aggiuntivo per l’adozione della misura restrittiva finalizzata a tutelare la sicurezza pubblica.