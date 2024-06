Catania, chiuso per diverse ore (e riaperto in serata) il pronto soccorso del Policlinico per una fuga di gasolio

Il caso

Il provvedimento deciso per sicurezza. Sul posto la polizia

Il Pronto soccorso del Policlinico di Catania è stato chiuso e i pazienti sono stati trasferiti in altri reparti di via Santa Sofia e altre strutture ospedaliere. L’esigenza di evacuare è stata necessaria a seguito di un guasto al gruppo elettrogeno che ha provocato una fuga di gasolio. I vapori hanno invaso la zona dell’emergenza. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3,30 del pomeriggio e stanno ancora operando. Non c’è stato alcun incendio, ma per sicurezza è stata disposta la chiusura. A supporto e per garantire ordine pubblico sono arrivate anche le volanti della Questura.