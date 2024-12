«Catania ci ha accolti e noi l’amiamo, ma vorremmo più sicurezza»

l'appello

Un ristoratore indiano e la sua famiglia in una settimana vittime di furto e danneggiamento: «Ci conoscono tutti e ci vogliono un gran bene, ma adesso abbiamo paura»

Ikki con il fratello, la mamma e il papà gestiscono in via Umberto un ristorante di cucina indiana. In zona la sua famiglia la conoscono tutti e sono ben voluti. Dopo i furti e i danneggiamenti subiti in casa chiedono più sicurezza e si sono rivolti al nostro giornale perché «come tante altre attività gestite a conduzione familiare, usciamo tutti e quattro al mattino per andare al lavoro e guadagnarci da vivere onestamente, ma vorremmo più sicurezza in una città che ci ha accolti e che amiamo come la nostra terra. Catania è un mondo nuovo, bellissimo. E qui abbiamo trovato un po’ della nostra India».

Il locale di via Umberto