Catania, completato il restauro del serbatoio di Policlinico e Cittadella: a 40 metri d’altezza un murales sull’ambiente

L’intervento

L'opera è stata realizzata dallo street artist Antonio Carmelo Barbagallo mpegnato oltre due mesi in condizioni di lavoro non agevoli

L’imponente serbatoio d’acqua a 40 metri di altezza che si erge simile a un fungo tra il viale Tirreno e la via Santa Sofia, di proprietà dell’Università, è stato totalmente ristrutturato dal Policlinico. L’intervento di consolidamento e risanamento globale della vasca e della struttura portante ha richiesto diversi mesi di lavoro. Progettata intorno alla metà degli anni ’60 e realizzata tra la fine degli anni ’70 e gli inizi degli anni ’80, in cinquant’anni di vita la cisterna non era mai stata oggetto di un’operazione di restauro e messa in sicurezza. L’infrastruttura è indispensabile per la vita e l’attività quotidiana del Policlinico e della Cittadella poiché assicura di fatto oltre 600mila litri d’acqua al presidio di via Santa Sofia e alle sedi universitarie ed è stata oggetto di un’opera di «maquillage» con un coloratissimo «murales» dello street artist Antonio Carmelo Barbagallo. Per dipingere l’intera parete circolare Barbagallo ha impegnato oltre due mesi in condizioni di lavoro non agevoli, quasi sempre in piedi sul ponteggio allestito tutt’intorno, agganciato alle funi di sicurezza.