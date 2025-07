Catania, con un bastone tenta di fare irruzione in casa di una donna: arrestato dai carabinieri

il caso

Ore di tensione in via Sturiale. L'uomo è stato preso poco lontano

Nel pomeriggio di ieri, una giovane donna residente in via Sturiale ha lanciato l’allarme chiamando il 112, segnalando la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione che tentava di forzare l’ingresso della sua abitazione, dove si trovava con i figli minori.

La Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania ha immediatamente inviato una pattuglia del Nucleo Radiomobile, già impegnata in attività di controllo nella zona. Gli agenti sono giunti sul posto in pochi minuti, trovando la donna visibilmente scossa, che ha raccontato quanto accaduto.

Secondo la ricostruzione, l’uomo, armato di un bastone, avrebbe dapprima cercato di entrare nell’abitazione adiacente forzando un cancelletto, per poi dirigersi verso la porta della casa della donna, colpendola con calci e intimandole di aprire. Nemmeno l’intervento di un familiare è riuscito a placare la sua aggressività: l’uomo ha tentato di colpirlo con il bastone e ha danneggiato l’auto con cui era arrivato, prima di allontanarsi a piedi nelle vie limitrofe.

Vista la pericolosità della situazione, la Centrale ha disposto l’invio di ulteriori pattuglie per garantire la sicurezza dell’area. Le ricerche hanno permesso di rintracciare l’uomo poco dopo in una stradina vicina. Alla vista dei Carabinieri, il 31enne, di cittadinanza straniera, senza fissa dimora e con precedenti, ha tentato di fuggire e ha opposto resistenza, spintonando gli agenti e brandendo ancora il bastone.

I militari, formati per gestire situazioni ad alta criticità, hanno inizialmente tentato di calmare l’uomo con il dialogo. Di fronte alla sua aggressività persistente, sono intervenuti con forza, riuscendo a disarmarlo, immobilizzarlo e condurlo in sicurezza in caserma.