Catania, condanna definitiva per Enzo Mangion nel processo “Samael”

Ricorso rigettato. La Quinta sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza di condanna della Corte d’Appello nei confronti di Giuseppe Mangion, chiamato da tutti “Enzo”, nell’ambito del processo “Samael”. Inchiesta che nel 2019 fece scattare le manette al figlio del “consigliere” di Cosa nostra catanese Francesco Mangion, “ciuzzu ‘u firraru”. L’indagine del Ros riuscì a scoperchiare la filiera degli investimenti illeciti dei boss del clan Santapaola-Ercolano. I carabinieri filmarono Mangion – cognato di Aldo Ercolano, il killer di Pippo Fava – mentre contava i soldi che dovevano essere spartiti in famiglia. Le accuse nei confronti di Mangion sono associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di beni. La Cassazione, rigettando il ricorso dei difensori – gli avvocati Rocco Di Dio e Mario Brancato – ha però escluso il ruolo di capo-promotore.