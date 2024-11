Catania, Confartigianato in campo: «Le condizioni della A18 sono inqualificabili»

la denuncia

L'associazione ha chiesto un tavolo di lavoro per trovare una soluzione

Confartigianato Catania è scesa in campo per denunciare le condizioni della «A-18 Catania-Messina, l’autostrada del disagio perenne».«Inqualificabili – ha scritto l’associazione – le condizioni in cui versa l’autostrada Catania-Messina; 77 km di disagi e rallentamenti. Restringimenti di corsia per cantieri sempre aperti, rendono i tempi di percorrenza inaccettabili. Per non parlare di quelle occasioni in cui si registrano – purtroppo- sinistri e il trattostradale interessato, qualunque esso sia, viene interessato da chiusure che possono raggiungereanche le quattro ore. E ciò, sempre perché non è possibile offrire una risposta che coniughi il rapidointervento con un ripristino della circolazione in tempi consoni e accettabili, a causa dello stato incui versa la strada. Tutto a discapito di coloro i quali percorrono – pagando un lauto pedaggio- questa importante arteria. L’utenza è esausta».«Numerosi autotrasportatori e imprenditori si sono rivolti alla nostra Associazione per denunciarequesta situazione di disagio» ha detto il segretario della Confartigianato Imprese Catania,Alessandro Allegra, il quale prosegue: «Un traffico costantemente in tilt, ore di lavoro perse in code:la situazione è drammatica. È necessario che Istituzioni e Concessionari Autostradali istituiscano unTavolo di lavoro con l’obiettivo di condividere una pianificazione dei cantieri e trovare soluzionioperative al problema traffico, ritenendo necessaria la partecipazione anche delle sigle datorialicome la nostra. I fruitori della A-18, a qualsiasi titolo, passano più tempo in coda che in viaggio. Etutto ciò accade in un tratto che unisce due province a forte vocazione logistica».

