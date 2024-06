Catania, conto alla rovescia per l’isola pedonale al Castello Ursino. Fissata la data: è il 15 giugno

IL PIANO

La certezza si avrà dopo una riunione dei capigruppo con esercenti e residenti. In via Crociferi invece si devono attivare i varchi elettronici

Se per l’avvio della pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia l’amministrazione comunale ha già supposto una data, il 15 giugno, «una dead line immaginata ma – precisa il sindaco Enrico Trantino – pur suscettibile di rimodulazione», è per un’altra area pedonale, “Crociferi”, già decretata dal lontano 2012 nonché patrimonio Unesco, che i tempi di attivazione dei varchi elettronici in accesso da via Sant’Elena si stanno allungando. Varchi già installati e che, nonostante la delibera di attivazione della giunta datata 15 aprile 2024, ancora non lo sono. Il motivo? Per attivare i varchi elettronici, che saranno gestiti da Amts, mancherebbe solo l’allaccio da parte di Enel. Un impasse snervante, che di fatto rende tuttora l’area che va da via Sant’Elena a via Crociferi e via Cerami, una vera e propria “zona franca”, invece che un’area pedonale tutelata come era stata immaginata.

Diverso è il discorso su piazza Federico di Svevia. L’amministrazione Trantino aveva infatti impresso una chiara accelerazione in merito, confermata anche (o nonostante) a seguito degli incontri pubblici di confronto con gli esercenti, le loro associazioni di categoria e i residenti della piazza e dintorni. Incontri nel corso dei quali sono stati espressi a più riprese tutti i dubbi e le opposizioni al progetto, sfociati poi nell’ultimo “appello” di Fipe Confcommercio, Fiepet Confesercenti, Cna e Mio Italia al consiglio comunale, che sta calendarizzando una capigruppo con i tecnici e i rappresentanti degli esercenti per fare il punto sui piani parcheggi e viario previsti. Anche alla luce del voto ad aprile della mozione sul tema pedonalizzazioni in generale, sottoscritta da 10 capigruppo su 11 e che impegnava l’amministrazione comunale a contemplare non solo la contemporanea attivazione dell’area con la messa a disposizione di parcheggi alternativi, ma anche la condivisione sulle scelte e la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con le associazioni dei commercianti e dei cittadini avente ad oggetto le “modalità di attuazione della scelta di pedonalizzare l’area”. Per Castello Ursino, ad oggi, nessun protocollo d’intesa è stato ancora firmato.