Catania, controlli a tappeto per il rispetto del codice della strada e contro l’abusivismo

Vigili urbani

Per il "parcheggio selvaggio" 184 verbali, 4 per occupazione del suolo pubblico

Il Corpo di Polizia Municipale ha eseguito un’altra vasta operazione di servizio nell’area compresa tra Via Giacomo Leopardi, Via D’Annunzio, Via Principe Nicola, Piazza della Guardia, Via Messina e nella Circonvallazione, volta alla repressione dei comportamenti contrari al Codice della strada e alle normative commerciali per la vendita su area pubblica.

In particolare, sono state impiegate 5 pattuglie di Polizia Municipale, 3 del Reparto Viabilità e 2 del Reparto Polizia Commerciale, che hanno elevato 184 verbali di violazione al Codice della Strada – soprattutto per soste su marciapiedi, passaggi pedonali, aree di intersezione e doppia fila – nonché 4 verbali amministrativi per occupazione di suolo pubblico ai danni di quattro titolari di altrettanti esercizi di vicinato che avevano occupato ampie porzioni di suolo pubblico con propri prodotti e attrezzature senza essere in possesso della relativa autorizzazione. In Via Principe Nicola e in Via Giacomo Leopardi sono stati sanzionati 2 venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli per mancanza di licenza, requisiti professionali e autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico con verbali dell’importo di 3.579,00 euro ciascuno e il sequestro dei relativi prodotti che, essendo risultati idonei al consumo, sono stati immediatamente devoluti in beneficenza alla mensa della Caritas.