Catania, da domani con la democrazia partecipata si potrà scegliere uno degli 8 progetti selezionati dal Comune

OPERE PUBBLICHE

Ecco le proposte civiche che l'amministrazione potrebbe realizzare: possono votare tutti i residenti sopra i 16 anni

L’Amministrazione Comunale di Catania ha ultimato l’iter per la per la presentazione e la selezione delle proposte civiche pervenute e ha indetto la votazione pubblica sui fondi da destinare ai progetti di Democrazia Partecipata 2024, secondo le disposizioni del regolamento per la disciplina dell’istituto della “Democrazia Partecipata” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 19 Marzo 2024.

Dalle ore 10:00 di mercoledì 18 settembre 2024 e fino alle ore 23:59 di mercoledì 9 ottobre 2024 sono aperte le votazioni dei progetti, indicati dagli stessi cittadini in forma singola o associata, da realizzare sulla base di un budget stanziato di circa 200 mila euro. Sulla piattaforma “Catania Semplice” nel sito istituzionale del Comune di Catania si può visionare l’elenco, degli 8 progetti promossi dai cittadini, sottoposti a votazione e scegliere quello ritenuto più meritevole di preferenza.

Possono votare tutti i residenti del Comune di Catania, che alle data del 18 settembre abbiano compiuto 16 anni. Per essere ammessi a votazione online è indispensabile essere forniti di Spid o C.I.E.. E’ ammessa una sola espressione di voto, che si deve esprimere collegandosi al sito internet del Comune di Catania: https://www.comune.catania.it/citta-semplice/#/servizi/democrazia-partecipata

Si può pronunciare la propria scelta sul progetto da realizzare, anche recandosi personalmente nella sede dell’Urp, a Palazzo degli Elefanti, forniti di documento d’identità e codice fiscale, dove si può votare negli orari di apertura al pubblico, da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00 e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle 17,30 sull’apposita scheda, garantendo segretezza e libera espressione del voto. L’idea progettuale che avrà avuto più consensi sarà quella che verrà realizzata, a cura dell’amministrazione comunale.

I singoli progetti presentati per l’esercizio di Democrazia partecipata, compresi quelli esclusi perché non rispondenti alla finalità dell’Avviso pubblico, possono essere visionati nell’Urp di Palazzo degli Elefanti in piazza Duomo; anche nei Municipi decentrati del Comune di Catania informazioni sulla Democrazia Partecipata si possono richiedere gli orari d’ufficio.

Di seguito l’elenco degli 8 progetti sottoposti a pubblica votazione

Progetto 1

PROPONENTE: Edoardo Barbarossa – Città dei Ragazzi Catania

PROGETTO: Angeli Custodi. Un cantiere delle rigenerazioni degli spazi sociali

COSTO PRESUNTO: 182.000 Euro

Progetto 2

PROPONENTE: Salvatore Consoli

PROGETTO: 1.000 fontanelle per Catania

COSTO PRESUNTO: 200.000 Euro

Progetto 3

PROPONENTE: Francesco Chisari

PROGETTO: Lavori di riqualificazione dello spartitraffico di via Aurora a Catania

COSTO PRESUNTO: 200.000 Euro

Progetto 4

PROPONENTE: Giuseppe La Porta – Associazione Orizzonte Onlus

PROGETTO: Progetto artistico Built Up Fest

COSTO PRESUNTO: 197.400.00 Euro

Progetto 5

PROPONENTE: Giuseppe Nicotra

PROGETTO: Mobilità pedonale aree ricreative a Trappeto Sud

COSTO PRESUNTO: 178.000 Euro

Progetto 6

PROPONENTE: Valerio Luigi Vullo

PROGETTO: Giochi senza barriere, parchi giochi inclusivi

COSTO PRESUNTO: 180.000 Euro

Progetto 7

PROPONENTE: Carmelo Stompo – 2Lab Associazione Culturale

PROGETTO: Fanzine Social Fest. Arte, Comunità

COSTO PRESUNTO: 30.000 Euro

Progetto 8

PROPONENTE: Epifanio Antonino Angelo Nicosia

PROGETTO: rigenerazione parco Lizzio, via Ammir. Caracciolo angolo via Montenero