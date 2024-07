Catania, devastata l’auto della consigliera Spoto mentre è in aula. «No, non è una città sicura»

Il fatto

Mentre a Palazzo degli Elefanti si svolgeva la seduta odierna, in via Dusmet vari veicoli venivano presi di mira

Mentre a Palazzo degli Elefanti era in corso il Consiglio comunale, a poche decine di metri dei vandali agivano in modo indisturbato. I vetri di tre auto sono stati distrutti. Gli autori, al momento sconosciuti, erano probabilmente alla ricerca di qualcosa da rubare. Un episodio purtroppo non nuovo. Ma tra le auto devastate questa volta c’era anche quella della consigliera Serena Spoto. «Avevo parcheggiato in via Dusmet sulle strisce blu a pochi metri da porta Uzeda – racconta la consigliera del gruppo Mpa Grande Catania-. Hanno rotto il vetro posteriore passeggero e hanno rovistato dentro tutta l’auto».

In consiglio nel frattempo si parlava anche di sicurezza