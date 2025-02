Catania, domani al Massimino il 25esimo Trofeo Sant’Agata di calcio

Sport

Andrà in scena domani mattina al Massimino di Catania il 25° Trofeo Sant’Agata di calcio. Location d’eccezione, quindi, per il torneo in onore della Santa Patrona di Catania, sarà lo stadio simbolo degli appassionati di calcio. A organizzare l’evento – inserito all’interno della Settimana dello sport agatino “Coppa Sant’Agata” – l’ente di promozione sportiva C.S.A.In. (Centri Sportivi aziendali e industriali) in collaborazione con Santo Muzio e Alfio Furnari, Vigili urbani in quiescenza fondatori del gruppo sportivo Vigili Urbani di Catania.

A inaugurare il triangolare (due tempi da 25 minuti per ogni incontro) sarà la rappresentativa di Città di Catania e la squadra dell’Asd Magistrati Catania, campione in carica. La perdente e la vincente del primo confronto affronteranno nelle successive due partite la Nazionale Diplomatici. Alle 9.30, lo start dell’evento che offrirà, come lo scorso anno, tanti spunti. Domani il calendario della Coppa Sant’Agata – coordinata da Coni, Sport e Salute, dal Comitato della Festa di Sant’Agata – entra nel vivo. Sono previsti tornei di tennistavolo paralimpico (al PalaSpedini), hockey su prato e dragon boat. “Siamo onorati – rivela Giuseppe Lombardo, consigliere nazionale con delega al calcio, nonché vice presidente regionali – da catanesi e come Csain essere per il secondo anno di fila nell’organizzazione del calcio e anche dell’equitazione con il Trofeo che chiuderà nel prossimo weekend il cartellone 2025”.