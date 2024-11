Catania, domani in piazza Università si accendono le luci del grande albero di Natale

Verso le Feste

La giornata non è casuale: è in concomitanza con il "Black Friday" e le luminarie sono finanziate da vari sponsor

Domani, venerdì 29 novembre, alle 17,30, il sindaco Enrico Trantino con i rappresentanti dell’Amministrazione e del Consiglio comunale, accenderà le luci del grande albero di piazza Università con i mercatini e le luminarie natalizie della Città. Gli allestimenti natalizi quest’anno verranno accese in un numero di strade e piazze ancora maggiore rispetto agli anni scorsi nelle vie principali dello shopping, come da tradizione ormai, in concomitanza con il Black Friday, anche grazie al contributo degli sponsor che hanno aderito alla proposta del Comune.

Le luminarie natalizie offerte dagli sponsor sono state suddivise in quattro aree: (Sidra Spa) da piazza Michelangelo lungo il viale Vittorio Veneto, viale Libertà e fino a piazza Iolanda, (Asec Trade srl): da via Monserrato lungo la via Gabriele D’Annunzio e la via Giacomo Leopardi fino a piazza Ludovico Ariosto (Vl.D.R. srl) Corso Sicilia;(Amts Catania Spa) via Umberto, da piazza Iolanda a via Etnea; piazza Mazzini e tratto via Garibaldi.

Il grande albero di Natale di piazza Università alto quasi 15 metri e le luminarie di via Etnea, Piazza Mazzini, due tratti di via Vittorio Emanuele, piazza Vincenzo Bellini, invece, sono state installati grazie ai fondi della tassa di soggiorno.