Catania, domani si riunisce l’Osservatorio sulla Devianza minorile: decreto Caivano, teatro e dispersione scolastica al centro dell’incontro

LA CONVOCAZIONE DEL PREFETTO

Saranno presentate anche le iniziative nell'ambito del protocollo d'intesa sulla povertà educativa sottoscritto anche dal quotidiano La Sicilia

Si tiene domani giovedì 17 ottobre alle 11 nella sala Verga del Teatro Stabile una nuova riunione plenaria dell’Osservatorio metropolitano per la prevenzione della devianza minorile (nella foto durante l’ultima riunione), presieduta dal prefetto Maria Carmela Librizzi, a cui sono state invitate a partecipare tutte le componenti istituzionali e associative che fanno parte dell’organismo, i sindaci e i dirigenti scolastici di tutta la provincia.

Nel corso dell’incontro saranno approfondite le previsioni del decreto legge n. 123/2023, convertito con modificazioni nella l. n. 159/2023 (c.d. “Decreto Caivano”), e sarà sottoscritto un nuovo protocollo d’intesa per la realizzazione della “Scuola sociale di teatro”, per la promozione della cultura della legalità attraverso la promozione di percorsi teatrali rivolti a soggetti minorenni segnalati dall’autorità giudiziaria minorile.

La nuova intesa sarà sottoscritta dagli Uffici giudiziari minorili, dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale di Catania, dal Comune, dalla Direzione Famiglia e Politiche sociali, dall’Università, dall’Azienda sanitaria provinciale, dal Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana, dall’Associazione nazionale magistrati Catania, dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati etneo, dal Teatro Stabile e dall’Associazione culturale “Daf”.

Nell’occasione si procederà anche all’aggiornamento del protocollo per la prevenzione della dispersione scolastica, sottoscritto l’11 febbraio 2022, e saranno presentate anche le iniziative che si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2024-2025 nell’ambito del protocollo di intesa “L’informazione come strumento di formazione per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e della povertà educativa”, sottoscritto con il quotidiano “La Sicilia” l’8 aprile scorso.