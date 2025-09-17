Catania, donna muore in un incidente con lo scooter ma la dinamica è un giallo

la tragedia

La vittima aveva 30 anni: è stata speronata o è caduta da sola?

La tragedia è avvenuta poco dopo le 5 di questa mattina in viale Marco Polo, lungo la Circonvallazione di Catania. Silvia Gulisano, una donna catanese che avrebbe compiuto 30 anni il mese prossimo, ha perso la vita in un incidente dalla dinamica ancora tutta da chiarire. Era a bordo di una Vespa 250.

La donna è stata subito soccorsa da una ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso del Cannizzaro dove è arrivata in coma con un gravissimo trauma cranico facciale. Ma purtroppo per Silvia, che lavorava come operatore informatico all’Asp di Catania, non c’è stato nulla da fare ed è spirata intorno alle 7.