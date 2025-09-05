Catania, dopo la scia di violenza lo Stato fa sentire la sua presenza con l'”Alto impatto”

Catania

I controlli nei quartieri San Cristoforo e Picanello

Proseguono le operazioni ad “Alto impatto” nel territorio cittadino di Catania. Operazione sotto il controllo della Prefettura di Catania. Gli ultimi controlli sono stati effettuati nei quartieri San Cristoforo e Picanello e sono stati impegnati 110 uomini tra polizia, guardia di finanza, carabinieri, vigili urbani e corpo forestale.

San Cristoforo

I controlli nel quartiere “San Cristoforo” sono stati eseguiti congiuntamente da personale della Polizia di Stato, della Polizia Locale e del Corpo Forestale.

I risultati

I risultati conseguiti sono i seguenti: Sono 3 le persone arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con sequestro di 181 gr. di crack e 6 gr. di cocaina; 432 persone controllate, di cui positive nr.87; 217 veicoli controllati, di cui 206 autovetture e nr. 8 motoveicoli; 41 verbali elevati per violazioni al codice della strada; 9 sequestri amministrativi; 4 fermi amministrativi; 3 persone denunciate; una persona segnalata per possesso di 3,75 gr. di marijuana; 4 perquisizioni personali, sequestrato un coltello e sanzioni amministrative per 5.500 euro.

Quartiere Picanello

I controlli nel quartiere “Picanello” sono stati eseguiti congiuntamente da personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

I risultati

I risultati conseguiti dall’Arma dei Carabinieri sono i seguenti: controllati 18 veicoli; controllate 30 persone; elevate 8 contravvenzioni al Codice della strada e sanzioni amministrative totali pari a 12.797 euro. Eseguite 4 perquisizioni per possesso di droga, di cui una con esito positivo.

I risultati conseguiti dal Personale della Guardia di Finanza sono i seguenti: 26 veicoli controllati, di cui autovetture nr.18 e motoveicoli nr. 8; 52 persone controllate, di cui 4 positivi; 2 persone segnalate per droga.