Catania, due attività commerciali chiuse dalla polizia: erano il ritrovo di diversi pregiudicati

dopo i controlli

Il provvedimento del questore

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente le attività di un chiosco-bar della parte alta di viale Mario Rapisardi e di un centro scommesse di via Giovanni da Verrazzano in quanto erano diventati un abituale ritrovo di pregiudicati, secondo quanto emerso dai costanti controlli finalizzati a verificare il rispetto delle norme in materia di legislazione della pubblica sicurezza.

Entrambi i provvedimenti di sospensione sono stati emessi dal Questore di Catania e hanno una durata di 7 giorni. I provvedimenti sono già stati notificati dai poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura.

Il chiosco

Nel caso del chiosco, i poliziotti hanno constato, nel corso di diversi controlli, come l’attività commerciale fosse diventata un luogo di incontro abituale di pregiudicati per associazione per delinquere, porto abusivo di armi, furto, rapina, indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato e per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. La presenza di questi clienti non è risultata sporadica, ma è stata riscontrata in molteplici accertamenti al punto da rappresentare un rischio concreto per la sicurezza.

In un episodio, inoltre, i poliziotti hanno notato, davanti al bancone del chiosco, un gruppo di cinque persone, tutte pregiudicate, confabulare a lungo tra loro, in modo confidenziale. Una volta identificati, a carico delle cinque persone sono emersi precedenti per associazione di stampo mafioso, ricettazione, evasione, sequestro di persona a scopo di estorsione e favoreggiamento.

Il centro scommesse