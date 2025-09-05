Il caso
Catania, due turiste ungheresi accettano un passaggio in auto e rischiano la violenza: tre arresti
Si tratta di tre marocchini irregolari
Erano cinque amiche che stavano trascorrendo una serata di fine agosto al viale Kennedy di Catania. Poi il gruppo si divide. E comincia l’incubo.
Il fatto
Due ragazze accettano il passaggio in auto di tre uomini. Sarebbero dovute tornare di lì a poco. Quando le tre amiche non le vedono rientrare le due giovani si allarmano. E decidono di chiamare la polizia. Le tre donne si ingegnano e mettono a disposizione degli agenti delle Volanti la geolocalizzazione dei telefonini delle amiche.
Il Gps porta i poliziotti a Paternò: le due ragazze erano state portate lontano da Catania dai tre uomini, tre marocchini irregolari di 21, 22 e 24 anni, che avrebbero anche tentato di usare violenza nei loro confronti.
Gli agenti sono intervenuti con prontezza: le due ragazze, che sono state costrette ad assumere cocaina, tremanti hanno raccontato la paura vissuta. Si sono sentite in trappola e senza via d'uscita. Ma grazie alle amiche sono state salvate. I tre uomini, originari del Marocco, sono stati arrestati con l'accusa di violenza e sequestro di persona.