Catania, due turiste ungheresi accettano un passaggio in auto e rischiano la violenza: tre arresti

Il caso

Si tratta di tre marocchini irregolari

Erano cinque amiche che stavano trascorrendo una serata di fine agosto al viale Kennedy di Catania. Poi il gruppo si divide. E comincia l’incubo.

Il fatto

Due ragazze accettano il passaggio in auto di tre uomini. Sarebbero dovute tornare di lì a poco. Quando le tre amiche non le vedono rientrare le due giovani si allarmano. E decidono di chiamare la polizia. Le tre donne si ingegnano e mettono a disposizione degli agenti delle Volanti la geolocalizzazione dei telefonini delle amiche.

Il Gps porta i poliziotti a Paternò: le due ragazze erano state portate lontano da Catania dai tre uomini, tre marocchini irregolari di 21, 22 e 24 anni, che avrebbero anche tentato di usare violenza nei loro confronti.