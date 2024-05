Catania e il porto che sarà: nel 2024 100 navi da crociera e 200mila crocieristi

Il dato

Oltre 100 navi e 200mila croceristi sbarcheranno nel porto di Catania nel 2024 confermando un’importante crescita del settore e dopo 9 anni tornerà anche la Disney dream della Disney Cruises, che può ospitare a bordo 3.800 turisti, che arricchirà il parterre di prestigiose aziende, in primis Costa Crociere, che hanno scelto lo scalo etneo come homeporting, cioè sede di inizio e fine di una crociera.

Il dato è emerso durante la visita ufficiale del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci negli uffici di Catania dell’Adsp del Mare di Sicilia orientale, alla presenza del presidente Francesco Di Sarcina.

«Esprimo apprezzamento nei confronti della governance dell’Autorità portuale – ha detto Musumeci – perché sta dimostrando di saper competere nell’ambito della portualità del Mediterraneo, che è sempre più agguerrito e difficile, basti pensare al versante del Nord Africa o del Medio Oriente, il mare è tornato a essere protagonista. La competizione si vince con una rete portuale sempre più adeguata, innovativa, dove la digitalizzazione, l’elettrificazione delle banchine, il retro porto, l’efficienza dei servizi sono fondamentali per diventare riferimento nel trasporto di merci e persone. La Sicilia è protagonista in tal senso».