Catania e le fake news sul gas: «Non credete a chi parla di un pronto ripristino della fornitura a San Nullo»

LA PRECISAZIONE

Il presidente di Catania rete gas, Gianfranco Todaro fa chiarezza sulla riattivazione delle utenze nel zona dell'esplosione

«Troppa disinformazione e notizie false, provenienti soprattutto dai canali social e dal passaparola di qualche consigliere di quartiere, stanno creando inutili preoccupazioni o false aspettative tra gli utenti». Lo afferma il presidente di Catania rete gas, Gianfranco Todaro, su voci di un ripristino in tempi brevi della distribuzione di metano nell’area interessata dall’esplosione del 21 gennaio scorso.

«Nell’ottica di una corretta e tempestiva informazione – ribadisce Todaro – in totale collaborazione con le istituzioni preposte, e ringraziando la stampa che ci sta dando una enorme mano in tal senso, lancio un appello a tutti gli utenti delle zone interessate dall’interruzione di gas metano: non credete a certe false notizie che parlano di un pronto ripristino del servizio nel quartiere di San Nullo. Stiamo intervenendo, giorno e notte, seguendo un preciso cronoprogramma e informando la popolazione quotidianamente attraverso comunicazioni del sottoscritto e del sindaco di Catania, Enrico Trantino. Non solo – sottolinea il presidente dei Catania rete gas – per la riattivazione di ciascun contatore, attualmente sigillato, è richiesta la presenza dell’utente finale presso la propria abitazione per condurre, in ottemperanza alla normativa vigente, le attività di riapertura in massima sicurezza. Sono già scattate – conclude Todaro – le prime denunce perché qualcuno ha tolto i sigilli autonomamente e senza la presenza del nostro personale mettendo a repentaglio la propria sicurezza e quella degli altri».

