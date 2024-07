Catania, è morto l’ex rettore Antonino Recca: ha guidato l’università etnea per quasi 7 anni

IL LUTTO

Aveva 74 anni: Una carriera costellata da importanti successi accademici ma anche macchiata da alcuni guai giudiziari

È morto all’età di 74 anni l’ex rettore dell’Università di Catania Antonino Recca. Da alcuni anni combatteva contro una malattia.

Catanese di nascita, è stato un chimico e accademico italiano. La sua lunga carriera universitaria è stata costellata da importanti successi accademici ma anche macchiata da alcuni guai giudiziari. Ha tentato senza successo anche la strada della politica.

Recca ha conseguito la laurea in Chimica nel 1973 all’Università degli studi di Catania, è stato assistente di Chimica organica industriale e Fisica tecnica e periodicamente ha svolto ricerca anche presso l’Università dell’Iowa, del Colorado e per un breve periodo anche a Colonia. Nel 1982 diventa Professore associato di Chimica e nel 1986 diventa Professore ordinario. Successivamente ha ricevuto anche la cattedra di Scienza e Tecnologia dei materiali.

Nel 1999 viene eletto Preside della Facoltà di Ingegneria, è rieletto nel 2002 mantenendo l’incarico fino al 2005. Il 2 ottobre 2006 è eletto Magnifico Rettore dell’Università Etnea, è rieletto il 27 aprile 2009 e rimarrà in carica fino al marzo del 2013 quando si dimette a pochi mesi dalla scadenza del suo incarico.