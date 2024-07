Catania, ecco chi è il “colletto bianco” a disposizione del clan Pillera

Blitz Filo conduttore

L'insospettabile ha lavorato alla Sielte

Il colletto bianco che ha avuto un ruolo chiave nello schema imprenditoriale creato dal clan Pillera e scoperchiato dalle fiamme gialle nell’ambito del blitz Filo Conduttore è Domenico Lombardo.L’indagato, da martedì ai domiciliari, è accusato di bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare, riciclaggio e bancarotta fraudolenta pre-fallimentare. Grazie al suo ruolo di «procuratore speciale» della società che rappresenta il cuore pulsante del sistema illecito, Lombardo avrebbe «avuto il potere di concedere appalti o subappalti o stipulare altri contratti di opere e d’opera» con imprese riconducibili alla rete di «imprese del gruppo Messina – Zingale – Finocchiaro».

Nel network ci sarebbe la Catania Impianti, che appena viene affidata a un amministratore giudiziario perde molti lavori. Lombardo non lavora più con Sielte da oltre un anno. Inoltre i vertici aziendali, che non sono stati sfiorati dalle indagini, sarebbero stati all’oscuro dei “favori” concessi dall’ex dirigente.Lombardo sarebbe stato un pezzo fondamentale «del sistema di spoliazione» delle imprese e, in generale, avrebbe innescato un netto «favoritismo nei confronti della famiglia mafiosa dei Pillera».

L’accusa del gip

La gip Simona Ragazzi cita alcuni passaggi cruciali delle conversazioni finite agli atti dell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e dai pm Assunta Musella e Fabio Saponara.Santo Finocchiaro, figlio della sorella del boss Turi Pillera e socio unico di una delle ditte a cui sono stati dirottate le commesse, in un’occasione «preannuncia di dover parlare direttamente con Lombardo per ottenere il pagamento delle somme dovute alla sua impresa».

Le mosse degli indagati