Catania, ex militari dell’esercito tra i nuovi vigili urbani assunti dal Comune

Al lavoro

Dieci nuovi agenti sono stati reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria riservata a chi ha prestato servizio nelle forze armate

Sono entrati in servizio nel corpo della polizia municipale di Catania dieci nuovi agenti, reclutati mediante lo scorrimento della graduatoria riservata a chi ha prestato servizio nelle forze armate, con una significativa presenza di ex militari dell’esercito. I nuovi agenti tutti di giovane età, accompagnati dal comandante Diego Peruga, dal vice Stefano Blasco e dal commissario Roberto Montalto, sono stati accolti nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti dal sindaco Enrico Trantino, che ha voluto incontrarli personalmente per rivolgere loro un augurio di buon lavoro e sottolineare l’importanza della loro scelta di continuare a servire lo Stato nella polizia locale di Catania.Il sindaco ha espresso apprezzamento per il profilo professionale degli ex militari e ha chiesto che siano da subito impiegati in servizi operativi sul territorio, per contribuire con le loro competenze ed esperienze a garantire il rispetto delle regole in ogni ambito della vita cittadina, obiettivo prioritario della polizia municipale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA