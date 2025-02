Catania, “fermi” gli ascensori nelle vecchie stazioni della Metro: disagi per i disabili

Trasporti

Gara è andata deserta, ma il dg di Fce Fiore assicura: «Criticità superate»

A chi occorre lo sa: per utilizzare gli ascensori della metropolitana si deve sapere in quali stazioni funzionano. A parte quelli attivi (a Giovanni XXIII, Milo, Cibali, San Nullo, Nesima, Fontana e Monte Po) e quelli di recente sistemati a Stesicoro, è in tutte le vecchie stazioni (Borgo, Giuffrida, Italia e Galatea) che in realtà non sono mai entrati in funzione. E, avvisiamo i lettori, stando alle ultime notizie si dovrà aspettare ancora un po’.

Si tratta di un vecchio bubbone che Fce, società gestore della Circumetnea che dipende dal Mit, pur tentando, non è ancora riuscita a risolvere. Non c’è riuscita con il bando del 2018, pur assegnato nell’aprile di quell’anno e da poco più di un milione di euro, mentre il bando rivisto e aggiornato da 1,4 milioni di euro, pubblicato l’anno scorso e scaduto a giugno era andato deserto. E, nel frattempo, il disagio per tanti utenti resta da non da sottovalutare.Di fatto si tratta dell’adeguamento degli ascensori nella tratta “Borgo – Galatea”, ovvero «la sostituzione di otto ascensori, due per ogni stazione, per migliorare la funzionalità al fine anche dell’abbattimento delle barriere architettoniche». Barriere architettoniche che in città, si sa, costituiscono un tallone d’Achille. La storia è più o meno nota, ma la ribadiamo: la struttura della metropolitana pronta all’esercizio venne realizzata negli anni ’90, ma in realtà i primi treni arrivarono ed entrarono in funzione nel 1999, anno in cui però gli ascensori installati erano già fuori norma.