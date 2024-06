Catania: festa in Piazza Università per i 160 anni della Croce Rossa Italiana

Catania, Notizie

Una ricorrenza importante che verrà celebrata dalle 9 alle 13 al "Cri Village" con l'organizzazione del Comitato di Catania della Cri

Quest’anno la Croce Rossa Italiana compie 160 anni; il 15 giugno del 1864 venne, infatti, fondata a Milano col nome di “Comitato dell’Associazione Italiana per il soccorso ai feriti ed ammalati in guerra”, sotto la presidenza del dottor Cesare Castiglioni. Una ricorrenza importante che la Croce Rossa Italiana-Comitato di Catania celebrerà oggi in Piazza Università dove sarà allestito il “Cri Village” per una mattinata ricca di tante attività ed iniziative; un compleanno che verrà celebrato e vissuto insieme alle istituzioni, alla società civile e alla popolazione.

IL PROGRAMMA. Oggi dalle 9 alle 13 si svolgeranno, simulazioni di primo soccorso, lezioni interattive di manovre di disostruzione pediatriche, lezioni interattive di rianimazione cardio polmonare e promozione della donazione del sangue. Verranno, inoltre, spiegate le campagne dei Giovani Cri, le attività sociali che quotidianamente vengono realizzate per i vulnerabili e si promuoveranno i sette principi su cui si fonda l’azione della Croce Rossa: Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontarietà, Unità, Universalità.