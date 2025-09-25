vigili del fuoco
Catania, fiamme in un appartamento: ustioni ad una gamba per una donna
L'abitazione è stata dichiarata inagibile
Paura nella tarda mattinata di oggi in via Alfonsetti, al civico 69, angolo via Conte di Torino, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al terzo piano. Le fiamme, partite dalla zona cucina, hanno rapidamente coinvolto parte dell’abitazione.
Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania con una squadra inviata della Sede Centrale, supportata da un’autoscala, un’autobotte, un automezzo logistico e dal funzionario di servizio.
Militari dell’Arma dei Carabinieri si trovavano già sul posto all’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco.
All’interno dell’appartamento si trovavano una donna e la figlia. La madre, rimasta ustionata a una gamba, è stata soccorsa ed affidata ai sanitari del servzio118 e trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania.
I Vigili del fuoco intervenuti hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio.
L'appartamento interessato dall'incendio è stato dichiarato cautelativamente e temporaneamente inagibile.