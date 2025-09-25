Catania, fiamme in un appartamento: ustioni ad una gamba per una donna

vigili del fuoco

L'abitazione è stata dichiarata inagibile

Paura nella tarda mattinata di oggi in via Alfonsetti, al civico 69, angolo via Conte di Torino, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al terzo piano. Le fiamme, partite dalla zona cucina, hanno rapidamente coinvolto parte dell’abitazione.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania con una squadra inviata della Sede Centrale, supportata da un’autoscala, un’autobotte, un automezzo logistico e dal funzionario di servizio.

Militari dell’Arma dei Carabinieri si trovavano già sul posto all’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco.

All’interno dell’appartamento si trovavano una donna e la figlia. La madre, rimasta ustionata a una gamba, è stata soccorsa ed affidata ai sanitari del servzio118 e trasportata all’ospedale Cannizzaro di Catania.

I Vigili del fuoco intervenuti hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio.