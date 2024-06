Catania, finanziati con fondi Pnrr 4 nuovi asili nido per 240 posti: uno sorgerà in un terreno confiscato alla mafia

I PROGETTI

Il comune amplia l'offerta di strutture per la fascia di bambini 0-2 anni nell’ambito del piano nazionale di miglioramento della rete di accoglienza per la prima infanzia

Duecentoquaranta nuovi posti per asili nido verranno realizzati a Catania grazie a quattro progetti presentati dalla giunta Trantino al ministero per l’Istruzione e il merito che li ha tutti finanziati, con fondi del Pnrr dedicati all’incremento dell’offerta di strutture per la fascia di bambini 0-2 anni nell’ambito del piano nazionale di miglioramento della rete di accoglienza per la prima infanzia.

L’amministrazione comunale ha individuato tre immobili da ristrutturare e uno da realizzare ex novo in un’area confiscata a clan mafiosi.

Gli immobili e terreni per i quattro nuovi asili Nido, ciascuno di 60 posti, tutti appartenenti al patrimonio comunale e da riconvertire, sono ubicati in via Giuseppe Borrello, 38 edificio attiguo all’ex scuola Leopardi; una porzione di immobile appartenente al patrimonio comunale sito in via Zurria 67; un altro sito nello Stradale San Giorgio 29 nella sede del VI municipio; un terreno incolto, bene confiscato alla mafia, sito in via Zia Lisa 196 in cui realizzare, invece, una nuova struttura. Complessivamente il finanziamento che verrà elargito al Comune ammonta a 5 milioni e 40 mila euro: 1,2 milioni per la riconversione di tre immobili e 1,44 milioni di euro per uno ancora da edificare su terreno comunale.«Seguendo gli indirizzi del sindaco Trantino di aumentare l’offerta di posti per gli asili nido disponibili per le famiglie – ha detto l’assessore ai lavori pubblici e alle politiche comunitarie Sergio Parisi – abbiamo operato in condivisione con gli altri assessori e la commissione consiliare, elaborando progetti che sono stati ritenuti congrui per essere ammessi al finanziamento ministeriale che tramite avviso pubblico ha interpellato i comuni. Un ringraziamento particolare va fatto alla dirigenza e ai tecnici dei lavori pubblici del Comune di Catania, che in pochissimo tempo hanno eseguito gli indirizzi della giunta e del consiglio comunale per creare ulteriori 240 posti per gli asili nido della città».