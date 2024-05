Catania, fugge dai domiciliari e viene coinvolto in un incidente stradale: doppia denuncia per un pregiudicato

Polizia

L'uomo il giorno prima era stato "pizzicato" in sella ad un ciclomotore per le vie di San Cristoforo

Un catanese di 65 anni, con precedenti penali, si è reso protagonista di due casi di evasione dagli arresti domiciliari in soli due giorni.

Sono stati gli agenti del Commissariato Centrale ad intervenire nell’ambito di un servizio di controllo del territorio e a sorprendere l’uomo che, indisturbato, passeggiava per le vie del quartiere San Cristoforo, nonostante l’obbligo di rimanere nella sua abitazione in quanto sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari. Alla vista dei poliziotti, il 65enne ha tentato in modo maldestro di non farsi notare e di fare, frettolosamente, ritorno a casa dove è stato trovato, pochi istanti dopo, dalla stessa volante. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per evasione.

A distanza di appena ventiquattro ore, il catanese è evaso ancora una volta, rimanendo coinvolto, però, in un incidente stradale mentre si trovava a bordo di un motociclo.