Catania, furto di antitumorali dalla farmacia del San Luigi

In quattro hanno fatto irruzione nei locali di viale Fleming, avviate indagini

Ha colpito ancora. La banda di ladri dei costosi farmaci antitumorali, questa volta, ha svaligiato i depositi della farmacia del presidio San Luigi dell’Asp di Catania. L’ammanco è stato scoperto ieri mattina ed è scattata la denuncia ai carabinieri, che stanno già svolgendo le indagini.

La ricostruzione

Pare che ad agire siano stati in quattro: una gang di professionisti incappucciati che è riuscita a fare irruzione nella struttura di viale Fleming dagli accessi d’emergenza. Forse sono arrivati passando da alcuni terreni che circoscrivono il Pta. Un colpo studiato nei minimi particolari: sono infatti riuscire a bypassare la vigilanza h24. Le telecamere potranno fornire utili elementi alle indagini. Dai depositi sono stati portati via farmaci per la cura dei tumori e per patologie neurologiche come la sclerosi. Non è stato ancora contabilizzato il danno, ma si stima – considerando il costo di ogni confezione – che sia di migliaia di euro.

