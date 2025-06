Catania: furto di pacchi dal veicolo di un’azienda di spedizione

Catania

I carabinieri della Stazione di piazza Dante rintracciano e deferiscono un 33enne per furto aggravato

I carabinieri della Stazione di piazza Dante a Catania, a seguito di una denuncia per il furto di numerosi pacchi da un veicolo di un’azienda di spedizione, hanno individuato e deferito all’autorità giudiziaria un 33enne di Catania pregiudicato per reati contro il patrimonio, per il reato di furto aggravato.

Le attività investigative hanno preso avvio dalla denuncia sporta da un dipendente della ditta, un uomo di 58 anni originario di Siracusa, che al termine del proprio turno di consegna si era accorto della sottrazione di diversi pacchi dal veicolo aziendale, durante una consegna avvenuta su via Zurria.