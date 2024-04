Catania, furto di sigarette e soldi nel bar tabacchi di una stazione di rifornimento alla Circonvallazione

CRIMINALITÀ

Sono intervenute le Volanti della polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza

Furto di sigarette in un bar tabacchi a Catania. La scorsa notte ignoti si sono introdotti nella rivendita annessa al rifornimento Q8 di viale Lorenzo Bolano, la Circonvallazione, e hanno portato via una ingente quantità di pacchetti di sigarette oltre al denaro presente in cassa. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori del furto.

