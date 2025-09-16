Il nodo
Catania-Gela, Ugl: «Accordi non rispettati, territorio abbandonato. Ripensare progetto»
Le dichiarazioni dopo l'incontro sul tema a Mineo
Sulla strada Catania-Gela, a seguito dell’incontro pubblico organizzato dal Comune di Mineo, il segretario regionale dell’Ugl Sicilia, Carmelo Giuffrida, ha ribadito la posizione del sindacato sull’arteria: «Dare dignità a un vasto territorio che va dall’area di Gela fino a quella di Catania, passando per tutta la zona calatina» sottolineando l’importanza di un’infrastruttura moderna e sicura, che possa dare dignità a un vasto territorio che si estende da Gela a Catania, passando per la zona calatina.
Il sindacato ha espresso la propria contrarietà a qualsiasi tentativo di declassare la nuova arteria, che deve mantenere gli standard autostradali previsti dagli accordi istituzionali già siglati nel 2012 tra Anas, Ministero e Regione. Secondo Giuffrida, rafforzare le infrastrutture strategiche è fondamentale per sostenere le imprese locali e offrire nuove opportunità ai giovani.
Durante l’incontro, a cui hanno partecipato istituzioni, sindaci, sindacati e cittadini, il segretario della UTL Caltanissetta-Gela, Andrea Alario, ha proposto la stesura di un documento unitario da presentare a livello regionale e nazionale. L’iniziativa mira a chiedere l’utilizzo delle royalties estrattive per finanziare il potenziamento delle infrastrutture viarie, al fine di garantire una mobilità più efficiente e sicura per l’intera area.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA