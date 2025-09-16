Catania-Gela, Ugl: «Accordi non rispettati, territorio abbandonato. Ripensare progetto»

Il nodo

Le dichiarazioni dopo l'incontro sul tema a Mineo

Sulla strada Catania-Gela, a seguito dell’incontro pubblico organizzato dal Comune di Mineo, il segretario regionale dell’Ugl Sicilia, Carmelo Giuffrida, ha ribadito la posizione del sindacato sull’arteria: «Dare dignità a un vasto territorio che va dall’area di Gela fino a quella di Catania, passando per tutta la zona calatina» sottolineando l’importanza di un’infrastruttura moderna e sicura, che possa dare dignità a un vasto territorio che si estende da Gela a Catania, passando per la zona calatina.

Il sindacato ha espresso la propria contrarietà a qualsiasi tentativo di declassare la nuova arteria, che deve mantenere gli standard autostradali previsti dagli accordi istituzionali già siglati nel 2012 tra Anas, Ministero e Regione. Secondo Giuffrida, rafforzare le infrastrutture strategiche è fondamentale per sostenere le imprese locali e offrire nuove opportunità ai giovani.